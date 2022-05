Le forfait 2€ de Free Mobile débarque aussi dans les Caraïbes

Une surprise s’est glissée dans les valises de Xavier Niel dans les Antilles. Le forfait 2€ de Free Mobile est à présent commercialisé en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

De quoi séduire le plus grand nombre, et redonner du pouvoir d’achat. A l’heure où les abonnés Free Mobile attendent un enrichissement du forfait 2€ dans l’Hexagone, il devront patienter un peu. L’offre historique du trublion traverse aujourd’hui l’Atlantique, afin de vivre une seconde vie. Si la conférence de lancement de Free Caraïbe animée par Xavier Niel et Thomas Reynaud ce 17 mai en Martinique, s’est focalisée sur une offre défiant toute concurrence comprenant 120 Go de data à 9,99€/mois, le petit forfait de Free Mobile est également de la partie, en atteste le site web flambant neuf de l’opérateur.

Dans le détail, celui-ci comprend 2h d’appels depuis la zone locale vers la zone locale, et l’Hexagone/DOM. Les abonnés disposerons de 50 Mo en 4G/4G+ localement (0.05€/Mo au-delà). Les SMS et MMS sont illimités, également vers la France métropolitaine. En roaming, 50 Mo de données sont inclus que ce soit depuis l’Hexagone, l’Europe/DOM (Appels 2h décomptés du forfait, SMS, MMS illimités).