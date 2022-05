Découvrez en vidéo ce qu’apporte l’arrivée du réseau Free Mobile

Iliad, la maison-mère de Free, lance une nouvelle série de vidéos témoignages nommée “Le réseau mobile & nous”, présentant l’importance des réseaux télécoms dans les territoires.

Dans ce premier épisode, on découvre le témoignage du maire d’Ainvelles dans les Vosges. Il explique ainsi que l’arrivée de la téléphonie a joué un rôle important dans le développement économique de la commune et fut même nécessaire.

Outre les usages classiques sur un smartphone, il explique par exemple l’importance du réseau pour permettre le télétravail mais également dans la vie de tous les jours. En effet, le maire évoque en exemple des administrés pouvant rester en contact avec de la famille éloignée grâce à la visioconférence. Ainsi, “même en milieu rural”, la fibre et la téléphonie restent des outils “indispensables” lors de l’achat d’une maison par exemple. D’autres exemples comme la possibilité de payer par carte bancaire grâce au réseau de téléphonie mobile chez un commerçant ambulant sont cités.

L’élu revient sur la collaboration nécessaire pour l’installation du réseau de Free et la couverture de cette commune. Un “partenariat très fort dès le départ” et une exécution sur le terrain jugée “très efficace“.

Pour rappel, Free Mobile couvre aujourd’hui plus de 99% de la population en 4G et 83% de la population en 5G. L’opérateur continue de déployer de nouveaux sites sur ces deux technologies et comptait, fin avril, 14 805 sites 5G et 21 863 sites 4G actifs à travers l’Hexagone. Des réseaux qui sont parfois améliorés, comme on a pu le voir récemment avec une utilisation de l’intégralité de la bande fréquence 3.5 GHz sur certains sites 5G, permettant d’accéder à de meilleurs débits.