Free Mobile déploie une nouvelle évolution importante sur son réseau, pour apporter plus de débit à ses abonnés

Free Mobile utilise de plus en plus les 70 MHz sur la bande 3,5 GHz obtenus il y a plus d’un an lors des enchères 5G.

Avant de commercialiser la 5G fin 2020 dans l’Hexagone, les quatre opérateurs nationaux se sont livrés bataille lors d’enchères sur la bande coeur 3,5 GHz. Grand gagnant, Orange a ainsi remporté 90MHz, contre 80 MHz pour SFR, et 70 MHz pour Free Mobile et Bouygues Telecom.

Jusqu’à présent Free n’utilise pas toute la largeur de spectre obtenue, se contentant de 60 MHz mais cela tend à changer. Après avoir testé récemment l’usage de tout le spectre disponible en 5G au sein de son siège social, l’opérateur entame un déploiement progressif dans l’Hexagone. De nombreux abonnés font aujourd’hui ce constat, les sites qui les entourent son passés au 70 MHz. C’est le cas notamment à dans le métropole de Bordeaux, ou encore en Ile-de-France et dans les pays de la Loire. De quoi apporter plus de débit aux abonnés Free Mobile en 5G.