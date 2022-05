Free et Warner offrent un nouveau contenu directement sur la Freebox

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez sur l’Aktu Free du premier épisode de la série VIsitors, avec Warner.

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox sauf Pop, et gratuitement, du premier épisode de la série Visitors, une nouvelle série de science fiction créée par Simon Astier et la première série française produite par Warner TV.

L’histoire se passe à Pointe-Claire, une petite ville où ont grandi trois amis d’enfance, Richard, Bob et Mitch. Richard suis les traces de son grand père et intègre la police, mais l’accueil qui lui est réservé n’est pas des plus chaleureux. Le soir même, à la nuit tombée, deux lueurs étranges percutent le ciel. C’est alors que de mystérieux événements surviennent dans la ville…

Pour regarder cet épisode de série, rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free”. Pour voir les suivants, il faut disposer de la chaîne Warner TV. Celle-ci est incluses pour les abonnés Freebox Révolution et Freebox Delta. Pour les autres il faudra souscrire au pack Famille by Canal.