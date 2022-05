Clin d’oeil : Free cherche à rester en contact après une rupture

Faire une portabilité et changer d’opérateur, c’est monnaie courante. Mais Free n’est pas du genre à lâcher l’affaire.

Free ne perd pas le nord et pense à tout. Rare sont les abonnés à avoir résilié leur abonnement Free Mobile et à tenter de se connecter avec leurs vieux identifiants. L’un d’entre a tenté l’expérience. A sa grande surprise, un message aguicheur et pour le moins commercial de l’opérateur s’est alors affiché à l’écran. ” Et son on restait en contact. Soyez informé des éventuels ajout de services inclus dans votre offre Free Mobile, des remises exclusives, avantages et cadeaux qui vont sont réservés” peut-on lire. L’objectif est clair, inviter ses ex-abonnés à lui donner une nouvelle chance en communiquant leurs coordonnées.