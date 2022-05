Free toujours aussi solide sur le fixe et le mobile au 1er trimestre, l’opérateur dévoile la date de ses résultats

La maison-mère de Free dévoilera ses résultats trimestriels le 20 mai prochain, un vendredi.

C’est assez rare pour le mettre en exergue, Iliad n’a pas choisi un mardi pour lever le voile sur ses performances financières et commercial au premier trimestre. La date choisie est le vendredi 20 mai, et non un mardi comme à l’accoutumée. Ce sera l’occasion de se rendre compte de la croissance du groupe sur les trois premiers mois de l’année, autant en France qu’en Italie et Pologne. Sur le marché hexagonale, Free devrait confirmer ses bonnes tendances, à savoir jouer les premiers rôles en matière de recrutement sur le mobile en surfant sur son catalyseur d’abonnés, son offre Free Flex. Côté fixe, l’opérateur de Xavier Niel devrait confirmer sa position de premier opérateur alternatif et deuxième meilleur recruteur derrière Orange. Pas de grosses surprises au programme.