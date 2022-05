Orange signe un nouveau partenariat avec Ericsson sur la 5G

L’opérateur historique et le géant des télécoms suédois ont signé un nouvel accord d’une durée de 5 ans. L’objectif : développer améliorer la monétisation de la 5G.

Une solution cloud-native visant à optimiser les coûts de la 5G et apporter de l’agilité dans l’ensemble des opérations d’Orange. Déjà partenaires dans ce secteur, les deux entreprises ont annoncé hier avoir signé un nouvel accord pour faire d’Ericsson charging la nouvelle plateforme de monétisation utilisée par Orange France.

Cette solution servira les près de 28 millions de clients de l’opérateur dans l’Hexagone, ainsi que les utilisateurs en roaming entrant et les utilisateurs de réseaux mobiles privés ainsi que 20 millions d’appareils d’IOT (Internet Of Things). Elle sera intégrée aux plateformes de facturation existantes auprès des particuliers comme des entreprises et “devrait jouer un rôle majeur dans la transformation digitale des industries à l’ère de la 5G“.

Concrètement, le recours à cette solution de monétisation donnera accès à Orange France à une technologie avancée lui permettant d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et services autour de la nouvelle génération de téléphonie mobile. De quoi améliorer l’expérience client, notamment grâce à des informations en temps réel. Les opérateurs multiplient les opérations et partenariats autour de la 5G pour accélérer son développement : Bouygues Telecom s’est récemment allié à d’autres opérateurs dans le monde pour créer une alliance dans ce but et SFR a ouvert son réseau à une nouvelle solution 5G pour développer de nouveaux cas d’usage il y a quelques semaines.