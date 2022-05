5G : Bouygues Telecom s’allie avec des opérateurs étrangers pour créer Alaian

Six opérateurs mondiaux ont annoncé la création d’Alaian, une alliance pour développer de nouveaux usages pour la 5G et financer l’innovation.

Bouygues Telecom, Cellnex, KPN, MTN, Telefónica et WINDTRE fondent Alaian, pour “connecter les écosystèmes d’innovation ouverte“. L’ambition est d’atteindre 50 pays et 700 millions de clients en unissant leurs forces pour “partager les meilleures pratiques en matière d’innovation et générer différents cas d’utilisation sur les derniers développements du marché et les technologies qu’ils mettent en œuvre“.

Plus concrètement, Alaian lancera des appels d’offres mondiaux pour attirer des entreprises alignées sur les priorités de cette alliance, l’un d’entre eux est déjà lancé et ces six opérateurs recherchent ainsi des startups avec des cas d’utilisation basés sur la 5G dans les domaines des communications et des infrastructures, de l’industrie, de la fabrication et de la logistique, de la mobilité, des services publics et de l’énergie et bien d’autres domaines.

Ces entreprises, une fois sélectionnés, accèderont ainsi “aux meilleures ressources de connectivité 5G et d’edge computing des opérateurs télécoms membres de l’alliance” et pourront effectuer différents tests dans des laboratoires 5G. Elle se verront également proposer des échanges avec des spécialistes et des équipes réseaux, afin de co-déveloper leurs solutions. “De plus, les startups sélectionnées par l’alliance pourront bénéficier des ressources dont disposent les télécoms telles que la connaissance des marchés sur lesquels elles se trouvent, l’accès à leur réseau de contacts, la conception et la construction de pilotes avec des clients du monde entier” expliquent les opérateurs.

Ces jeunes pousses pourront également être aidée sur d’autres points, comme la collecte de fonds, la formation des entrepreneurs ou encore la visibilité. “Cette nouvelle alliance nous donne l’opportunité de rencontrer de nouvelles startups d’horizons différents, de découvrir et partager des opportunités avec des entreprises qui partagent les mêmes enjeux que nous (développement 5G, expérience client, développement durable, métaverse…) » affirme Stéphane Allaire, Chief Innovation Officer de Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom s’implique dans divers projets autour des nouveaux usages de la 5G, en ayant récemment rejoint le projet “5G Open Road”, mais n’est pas le seul à placer ses pions. SFR a par exemple ouvert son réseau à une nouvelle solution 5G pour développer de nouveaux cas d’usage il y a quelques semaines.