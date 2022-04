SFR ouvre son réseau à une nouvelle solution 5G pour développer de nouveaux cas d’usage

Une nouvelle solution de Transatel pour développer les usages de l’internet des objets grâce à la 5G débarque sur le réseau d’SFR.

Racheté en 2019 par le géant des télécoms japonais NTT, l’opérateur français Transatel spécialisé dans la connectivité mobile pour les secteurs de l’industrie, de l’informatique et de l’automobile, annonce le lancement de sa nouvelle solution 5G IoT. Son service désormais disponible sur sa plateforme dédiée à l’internet des objets est activé en France sur le réseau SFR et sera progressivement étendu par la suite en Belgique, au Japon et aux Etats Unis.

“La France est la première étape de la stratégie de déploiement internationale de Transatel pour cette nouvelle solution. Pour ce lancement, nous avons choisi SFR, l’opérateur français le plus en avance pour déployer la 5G avec des MVNO IoT”, indique le groupe.

Concrètement, ce nouveau service de connectivité très haut débit permettra le développement grâce à la 5G de nombreux cas d’usage IoT nécessitant un important volume de données. “Les télétravailleurs et les opérationnels sur le terrain seront les premiers à bénéficier du haut débit offert par la 5G. Les PC, tablettes et routeurs compatibles SIM et eSIM pourront en effet supporter des applications gourmandes en data avec une fiabilité et une fluidité inédite.” De quoi offrir une expérience utilisateur nettement supérieure à celle actuellement proposée par le WiFi.

“Très rapidement, tous les PC et tablettes seront vendus équipés de modems cellulaires compatibles 5G” prédit à ce propos Jacques Bonifay, président de Transatel, qui accompagne les grands fabricants informatiques dans cette transformation. Le développement de l’industrie 4.0 est aussi en ligne de mire, les applications comme le pilotage de robots et de véhicules autonomes nécessitent des volumes toujours plus importants de données.

Les services 5G de Transatel seront également disponibles pour les particuliers via sa marque Ubigi, laquelle propose des services de connectivité eSIM pour les voyageurs internationaux et les voitures connectées. Cette annonce fait suite au lancement par l’opérateur d’une offre d’hybridation au mois de février à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone. Cette dernière permet à n’importe quel objet connecté de basculer entre réseaux mobile privés et publics, et ce n’importe où.

Les cartes SIM et eSIM de Transatel sont aujourd’hui embarquées dans plusieurs millions de terminaux, comme par exemple dans les capteurs IoT, PC et tablettes mais aussi des robots industriels et agricoles, véhicules connectés et des avions. L’opérateur dispose d’accords d’accès 2G, 3G, 4G et maintenant 5G, négociés directement avec des centaines d’opérateurs de réseaux mobiles à travers le monde.