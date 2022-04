Clin d’oeil : forfaits mobiles, le Go coûte entre 8 centimes et 25€ dans le monde

Qui paie le plus cher son Go de data dans le monde ? Une infographie résume les écarts entre de nombreux pays

Entre une poignée de centimes et près de trente dollars, la marge est parfois énorme. Le site VisualCapitalist a développé une nouvelle infographie mettant en exergue les différences de prix des offres mobiles en optant pour un calcul pouvant être compris assez simplement : le prix moyen d’un seul gigaoctet utilisé. Au total, plus de 150 pays sont comptabilisés et on peut déjà noter qu’entre le Malawi, pays où le Go est le plus cher (27.41$) et l’Inde, où le tarif est le plus bas (0.09$), on peut observer une différence de 30 000%.

Les pays où la somme est la moins élevée, outre l’Inde déjà évoquée, sont :

Israël, avec un tarif de 0.11$/Go

Kirghizistan avec 0.21$/Go

Italie avec 0.43$/Go

L’Ukraine avec 0.46€/Go

La France, si elle arrive bien mieux classée que plusieurs de ses voisins européens (à l’exception de l’Italie), est le 28e pays où le Go est le moins cher, avec une moyenne de 0.81$/Go, soit 0.75€. A titre de comparaison, les Espagnols paient en moyenne 1.81$/Go, les Suisses 8.38$/mois… Les européens avec les tarifs les plus élevés s’avèrent être les grecs, où le Gigaoctet coûte en moyenne 12.06 dollars ! Mais ce n’est rien face à plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne, où face au manque d’infrastructure et au manque de concurrence, les prix peuvent très vite grimper. Quatre pays de ce secteur se retrouvent dans le classement des pays où le Go est le plus cher.

On peut cependant noter en regardant l’infographie au total que la majorité des pays commercialisent le Go en dessous de la barre des 5$. On reste cependant encore loin d’une accessibilité totale mondiale de la téléphonie mobile de l’avis de Visual Capitalist.

Crédit : VisualCapitalist