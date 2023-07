France 2 et France 3 vont être diffusées en 4K sur la TNT et sur les box, et peut être d’autres chaînes

L’Ultra Haute Définition va enfin se développer sur les chaînes françaises. En mai 2023, le Gouvernement a demandé à l’ARCOM (ex-CSA) d’accorder à France Télévisions de permettre la diffusion en ultra-haute définition (UHD/4K) de France 2 et France 3. Mais d’’autres acteurs ont manifesté également un intérêt à opérer une diffusion de leurs services dans des formats améliorés par rapport à la haute définition (HD). Bien évidemment, les opérateurs télécom ont obligation de reprendre les chaînes publiques dans leurs offres, et reprendront donc la version UHD de ces chaînes. Afin de répondre à ces demandes, un multiplex, utilisant de nouvelles normes, devrait être déployé. L’ARCOM a engagé plusieurs chantiers techniques en ce sens. Elle lance, ce jour, une consultation publique visant à déterminer la capacité de ce multiplex, et notamment le nombre de services en ultra-haute définition qu’il pourrait héberger. Dans le cadre des travaux engagés depuis plusieurs années par l’ARCOM, deux formats améliorés ont été identifiés : l’un, noté « HD-HDR », qui se caractérise par une résolution en haute définition complète (dite « Full HD ») et des améliorations du contraste et des couleurs (« HDR » pour « High Dynamic Range ») ;

l’UHD, qui présente, outre ces mêmes améliorations du contraste et des couleurs, une résolution spatiale qui est quatre fois supérieure à celle du format HD-HDR, ce qui permet d’afficher plus de détails à l’écran. Il s’agit désormais de prévoir le cadre dans lequel des autorisations pourraient être délivrées à des éditeurs de service de télévision dans ces formats d’image améliorés. Il convient notamment de fixer la ressource radioélectrique qui serait affectée à ces services. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox