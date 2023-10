Tout savoir sur les fortes hausses de prix d’Orange, Sosh, SFR, Red et Bouygues : combien ça va coûter aux abonnés

Orange, SFR et certaines offres Bouygues Telecom ont adopté une nouvelle politique tarifaire, réduisant de moitié la période promotionnelle de forfaits mobiles ou de box. Les prix s’en retrouvent parfois fortement augmentés.

Une promo de six ou douze mois, quelle différence ? Alors que les trois opérateurs optent pour des promotions moins importantes sur leurs offres, Univers Freebox s’est penché sur chacune d’entre elle pour comparer les coûts supplémentaires engendrés lors d’un abonnement à un forfait ou une box avec seulement six mois de tarifs réduits. D’autant que dans le cas de certaines offres, comme la Livebox Max, le tarif final a déjà augmenté par rapport au mois dernier.

Nous vous proposons ainsi, pour chaque offre concernée d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, un comparatif entre le prix qui serait proposé avec une promotion de 12 mois et le tarif actuel, tout en indiquant la différence à l’année, puis par mois, sur la facture des nouveaux abonnés. Nous nous concentrons sur les offres fibre et sur les forfaits mobiles seuls, sans smartphone ou avantage box+mobile.

Orange

Les offres Fibre :

Pour précision, nous nous sommes ici concentrés sur les offres fibre puisqu’elles sont les plus attractives chez l’opérateur en termes de services et que le déploiement de la fibre est déjà bien avancé. Une différence moyenne de +7€/mois peut être constatée sur les offres Livebox en ADSL.

Livebox : 24.99€/mois pendant 6 mois puis 38.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 299,88€ 407,88€ Différence +108€ à l’année soit 9€/mois

Livebox Up : 33.99€/mois pendant 6 mois puis 51.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 407.88€ 515,88€ Différence +108€ à l’année soit 9€/mois

Livebox Max : 39.99€/mois pendant 6 mois puis 57.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 479,88€ 587,88€ Différence +108€ à l’année soit 9€/mois

Boîte Sosh Fibre : 20.99€/mois pendant six mois puis 30.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 251,88€ 311,88€ Différence +60€ à l’année soit 5€/mois

Dans le cas des offres fixe d’Orange, on peut donc noter que les offres de l’opérateur historique coûtent 9€ plus cher, une hausse assez uniforme. Chez Sosh, l’augmentation est moindre mais cela peut s’expliquer par la différence réduite entre le tarif promotionnel et le prix final.

_____________________________________________________

Les offres mobiles (sans engagement) :

Forfait 2h 100 Mo : 2.99€/mois puis 8.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 35,88€ 71,88€ Différence +36€ à l’année soit 3€/mois

Forfait 2h 20 Go : 16.99€/mois pendant 6 mois puis 19.99€

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 203,88€ 221,88€ Différence +18€ à l’année soit 1.5€/mois

Forfait 100 Go 5G : 16.99€/mois pendant six mois puis 31.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 203,88€ 291,88€ Différence +88€ à l’année soit 7.33€/mois

Forfait 170 Go 5G : 22.99€/mois pendant 6 mois puis 34.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 275,88€ 347,88€ Différence +72€ à l’année soit 6€/mois

Orange propose également une promo de 6 mois sur l’un de ses forfaits avec engagement de 24 mois. Nous avons donc calculé le tarif sur deux ans ici.

Forfait 200 Go 5G : 32.99€/mois les six premiers mois puis 44.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix sur deux ans 935.76€ 1007.76€ Différence +72€ sur deux ans soit 3€/mois

La différence peut être parfois assez importante à l’échelle d’un forfait mobile chez Orange. Heureusement, les forfaits mobile Sosh ne sont pas encore concernés par ce type d’augmentation et peuvent donc permettre à ceux cherchant le réseau de l’opérateur historique sans payer trop cher de trouver leur bonheur.

SFR

Les offres fibre :

SFR Fibre Starter : 20.99€/mois pendant six mois puis 34.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 251,88€ 335,88€ Différence +84€ à l’année soit 7€/mois

SFR Fibre Power : 29.99€/mois pendant six mois puis 39.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 359,88€ 419,88€ Différence +60€ à l’année soit 5€/mois

SFR Fibre Premium : 35.99€/mois pendant six mois puis 46.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 431,88€ 497,88€ Différence +66€ à l’année soit 5.5€/mois

Box Red by SFR : 19.99€/mois pendant six mois puis 29.99€/mois avec un mois offert

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 219,89€ 279,89€ Différence +60€ à l’année soit 5€/mois

Nous avons pris en compte le mois offert dans le prix à l’année en soustrayant le premier mois d’abonnement

_____________________________________________________

Les forfaits mobiles (sans engagement):

Forfait 2h 100 Mo 4G+: 4€/mois pendant six mois puis 7.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 48€ 71.94€ Différence +23.94€ à l’année soit environ 1.99€/mois

Forfait 5Go 4G+ : 13.99€/mois pendant six mois puis 16.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 167,88€ 185,88€ Différence +18€ à l’année soit 1.5€/mois

Forfait 100 Go 5G : 15.99€/mois pendant six mois puis 30.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 191,88€ 281,88€ Différence +90€ à l’année soit 7.5€/mois

Encore une fois, ci-dessous une exception avec un forfait avec engagement de 24 mois proposé par SFR. Nous avons donc calculé le tarif sur deux années.

210 Go 5G : 31.99€/mois pendant six mois puis 44.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix sur deux ans 923.76€ 1001.76€ Différence +78€ sur deux ans soit 3.25€/mois

La différence de prix chez SFR est moins forte que chez l’opérateur historique mais reste assez importante, mais on peut noter que parmi les offres mobiles sans engagement, seules trois d’entre elles sont concernées par ce type de promotion de six mois.

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom n’applique pour l’instant la politique des six mois de promotions que sur deux offres mobiles avec un engagement de douze mois. Le reste de ses offres est quant à lui proposé avec une promotion sur la première année d’abonnement.

Forfait 130 Go : 28.99€/mois pendant six mois puis 41.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 347,88€ 425,88€ Différence +78€ à l’année soit 6.5€/mois

Forfait 240 Go : 54.99€/mois pendant six mois puis 69.99€/mois

Avec une promo de 12 mois Avec une promo de 6 mois Prix à l’année 659,88€ 749,88€ Différence +90€ à l’année soit 7.5€/mois

Rappelons ici qu’il s’agit de tarifs pour les nouveaux abonnés, lors d’une souscription à une offre d’un des opérateurs concerné. Les abonnés ayant souscrit avant ce changement de politique tarifaire ne sont pas concernés. Cependant, on peut déplorer une hausse générale des prix chez Orange et SFR, alors que des augmentations ont déjà été appliquées ces dernières années, y compris pour les nouveaux et anciens abonnés. Pour l’heure, Bouygues Telecom n’a pas appliqué cette décision à ses offres fixe et Free ne semble pas intéressé par cette solution, même si elle parait lucrative…

