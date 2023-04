Orange augmente le prix de ses offres Livebox pour la seconde fois en 2023

Et de deux, Orange augmente encore une fois le prix de toutes ses offres fixe Livebox à cause du contexte inflationniste.

Orange avait annoncé la couleur en décembre 2022, face « à une augmentation importante de [ses] coûts d’exploitation, en particulier de l’énergie qui alimente [ses] réseaux mobile et internet », l’opérateur historique allait augmenter ses prix en 2023. Force est de constater aujourd’hui qu’il ne se prive pas. Après une première hausse en février de 1 à 2€ du prix de ses abonnement fibre la première année, Orange procède à une nouvelle salve d’augmentations tarifaires ce jeudi 6 avril.

Ainsi, l’offre Livebox (500 Mbits) passe à 24,99 €/mois pendant 12 mois puis 42,99 €/mois, soit une hausse de 1€ la première et la seconde année. Même augmentation pour l’abonnement Livebox Up (2 Gbits/s partagés), il faudra désormais débourser 32,99 €/mois pendant 1 an puis 50,99 €/mois. La Livebox Max (2 Gbits/s, WiFi 6E) n’est pas en reste et subit la même hausse, soit 37,99€/mois puis 55,99€/mois.

Du côté de sa filiale low-price, la Boîte Sosh fibre augmente également de 1 euro et passe à 20,99€ par mois la première puis à 30,99€/mois. La hausse est identique sur l’ADSL.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox