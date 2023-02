Orange augmente le prix de ses forfaits mobiles et de ses offres box

Les nouveaux abonnés ne sont pas épargnés par la tendance haussière des tarifs des abonnements télécoms chez Orange.

Si l’opérateur s’est mis à offrir 6 mois d’abonnement à Netflix standard sur deux de ses offres fixes, ce ne sont pas les seules modifications qu’il a apporté à sa brochure tarifaire. En effet, le prix de certaines offres mobiles ainsi que de ses Livebox a également augmenté, avec une hausse allant jusqu’à 3 euros supplémentaires chaque mois.

Du côté des Livebox, on observe un tarif la première année plus cher de 1€ pour l’offre standard et de 2€ pour les offres Up et Max. Le prix après la période promotionnelle pour sa part ne varie pas.

Mais les offres fixes ne sont pas les seules touchées. En effet, plusieurs forfaits mobiles voient également leur prix la première année augmenter de jusqu’à 3€ par mois. C’est le cas des offres à 80Go, 150 Go et 220 Go, qui passent respectivement à 17.99€/mois, 32.99€/mois et 52.99€/mois la première année. L’offre 2h 100 Mo est quant à elle désormais proposée à 4.99€/mois la première année.

Plusieurs offres Open comprenant une Livebox et un forfait mobile sont également touchées, à savoir les offres :

Open 2h 100 Mo (31.99€/mois pendant 1 an puis 44.99€/mois)

Open Up 100 Mo (30.99€/mois pendant 1 an puis 52.99€/mois)

Open Up 80 Go (40.99€/mois pendant 1 an puis 71.99€/mois)

Open Max 100 Mo (35.99€/mois pendant 1 an puis 57.99€/mois)

Open Max 80 Go (45.99€/mois pendant 1 an puis 76.99€/mois)

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox