Orange offre Netflix pendant six mois à ses nouveaux abonnés Livebox

La formule standard de Netflix fait désormais partie des avantages proposés par Orange pour ses offres Livebox Up et Max.

Après avoir proposé six mois de Paramount+, c’est au tour de Netflix de servir d’argument pour choisir les offres fixe d’Orange. L’opérateur propose en effet à ses nouveaux abonnés d’accéder à Netflix Standard gratuitement pendant six mois pour toute nouvelle souscription à ses deux offres les plus onéreuse, tant en fibre qu’en ADSL.

Cette offre est disponible jusqu’au 5 avril prochain et permet ainsi d’accéder au catalogue de Netflix en qualité 1080p et avec un accès simultané sur deux écrans. Une fois la période de promotion, l’abonnement bascule à 13.49€/mois, soit le prix habituel de cette formule. Seules les offres Livebox Max et Up sont concernées. La première est l’abonnement le plus haut de gamme de l’opérateur historique avec sa Livebox 6 compatible WiFi 6E et des débits allant jusqu’à 2Gbit/s en fibre pour 36.99€/mois pendant 12 mois puis 54.99€/mois. La seconde propose 2Gbit/s partagés pour 31.99€/mois pendant 12 mois puis 49.99€/mois. Les deux offres sont soumises à un an d’engagement.

