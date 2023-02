Une fuite chez Orange laisse accès aux données de tous ses clients de gros

Suite à un dysfonctionnement chez Orange Wholesale, les fichiers concernant des clients étaient disponibles en ligne.

Un incident remontant au 11 janvier dernier chez l’opérateur de gros a mis à disposition de toutes les personnes possédant un compte Orange Wholesale les données de ses clients. Un gros souci en ce qui concerne la confidentialité des données, puisque ce sont environ 1.2 million de fichiers qui étaient accessibles dont certaines données sensibles.

Heureusement, “seule une part très limitée des fichiers a été consultée” explique l’Informé qui a dévoilé cette faille. De plus, l’incident a duré moins de deux heures. Au total, ce sont tout de même 3000 documents sur l’ensemble qui ont été consultés durant l’incident, qui provient d’une erreur interne chez Orange. La CNIL a été prévenue ainsi que le régulateur des télécoms et l’ANSSI mais les opérateurs clients n’ont pas été prévenus de cette faille. Parmi les clients d’Orange Wholesale on peut compter des entités importantes comme la SNCF ou Rakuten mais aussi des opérateurs alternatifs comme Netalis. Son président a par ailleurs exprimé son inquiétude face au manque de communication de l’opérateur historique.

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox