Warner Bros. Discovery va lancer une nouvelle chaîne TV sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom

Le géant américain va étoffer son offre jeunesse en France avec le lancement dès le 3 avril de Cartoonito.

La famille s’agrandit. En plus de Boomerang et Cartoon Network, Warner Bros. Discovery va proposer une nouvelle chaîne jeunesse dédiée aux 3 à 6 ans sur le marché français. Baptisée Cartoonito, celle-ci sera disponible dès le lundi 3 avril en linéaire et mais aussi en SVOD sur les box d’Orange, Free, SFR, Bouygues, ainsi que sur Molotov et Prime Vidéo via le Pass Warner qui sera lancé un peu plus tôt.

“Cartoonito, c’est le meilleur endroit pour rire et se découvrir. Batwheels, Bugs Bunny Constructeur, Lucas l’Araignée, Interstellaire Ella… les héros étonnants de la chaîne entraînent les enfants de 3 à 6 ans dans leurs aventures et les encouragent à être curieux, à s’amuser et à être eux-mêmes ! Cartoonito, ce sont des programmes inédits et de qualité, des créations originales et des shows issus de franchises légendaires de Warner adaptées aux plus jeunes”, annonce un communiqué.

Après le retrait des chaînes Turner des offres Canal début janvier, Warner Bros. Discovery a annoncé le lancement en mars de son “Pass Warner”, à savoir une nouvelle offre exclusive en France qui inclura tout HBO dont les contenus ne sont plus distribués par OCS, ainsi que les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery, comme Warner TV et Cartoon Network mais aussi Eurosport, Discovery Channel et CNN, sans oublier leurs services à la demande associés. Le prix de l’abonnement n’a pas encore été annoncé.