6Play : un nouveau partenariat avec Konbini et l’arrivée prochaine de nombreux contenus gratuits

Les formats iconiques de Konbini vont débarquer sur 6Play. le lancement d’une chaîne FAST « KONBINI 24/24 » est prévu en mars.

Tout comme myTF1 et son service intégré “Stream”,le groupe M6 est passé à l’AVOD pour son replay durant l’été 2021. 6Play a depuis notamment ajouté des chaînes FAST et un nouveau service de vidéo gratuit à la demande grand public, financé par la publicité comprenant une sélection de longs métrage à travers de nouveaux partenariats, notamment avec Sony.

En mars 2022, dans le cadre du développement de l’offre de contenu exclusif à sa plateforme AVOD, le groupe M6 a annoncé la signature d’un partenariat entre 6play et la filiale de distribution internationale de Vice Media, le groupe de médias engagé initialement développé autour du magazine Vice créé en 1994. Cet accord visait à enrichir le catalogue de la plateforme et à rendre accessible gratuitement le meilleur des programmes Vice avec plus de 100 heures de contenus.

Aujourd’hui, M6 va encore plus loin en annonçant un partenariat stratégique entre 6play et Konbini, de quoi permettre aux contenus emblématiques de Konbini de profiter d’une visibilité exceptionnelle auprès des utilisateurs de 6play, “dans une nouvelle expérience de visionnage comprenant notamment le lancement d’une chaîne FAST « KONBINI 24/24 »”.

Dès le mois de mars 2023, cette chaîne viendra enrichir l’offre de « Chaînes 6play 24/24 » du groupe M6. Les formats iconiques de Konbini seront également disponibles pour la première fois en version longue et à la demande dans un corner dédié Konbini. En tout, 50 heures de nouveaux programmes seront disponibles sur 6play avec les formats « Club » (Vidéo Club, Food Club ou Jeux-Vidéo Club), le format iconique « Fast & Curious », les « Secrets de tournage » ou « Track-ID » pour dénicher des nouveaux talents ou se passionner d’anecdotes culturelles et enfin « Good Job » pour découvrir des parcours hors du commun.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox