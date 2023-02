Netflix retire son annonce à propos de ses “premières limitations” sur le partage de compte en France, et s’explique

Les nouvelles limitations dévoilées par Netflix en début de semaine dans sa FAQ française, ne concernent finalement que trois pays en Amérique du sud.

En amont du lancement de son offre de partage de compte payant à partir du mois d’avril, Netflix a publié dans sa FAQ en début de semaine de nouvelles règles obligeant les abonnés à vérifier leurs appareils domestiques tous les mois afin de rester lier au compte principal, tout en bloquant les appareils extérieurs au foyer, de quoi les encourager à à créer leur propre compte, sans plus d’explication.

Finalement, ces nouvelles limitations ont été supprimées de la page web dédiée de Netflix ce mercredi 1er février. Selon un porte-parole du géant américain, ces règles sont en réalité actuellement en place seulement dans quelques pays, mais pas en France, ni ailleurs.

« Hier, pendant une brève période, un article du centre d’aide contenant des informations qui ne s’appliquent qu’au Chili, au Costa Rica et au Pérou a été mis en ligne dans d’autres pays », a déclaré le 1er février le porte-parole à The Streamable. Et d’ajouter que la FAQ a été mise à jour depuis.

Dans le même temps, Netflix a assuré qu’il communiquera d’abord à ses abonnés tout nouvelle règle ou changement aussi important, et ne déploiera rien en amont. En 2022, le service a testé plusieurs mesures anti-partage de mots de passe dans certains pays d’Amérique latine afin de trouver les meilleures solutions avant de les lancer aux abonnés du monde entier. L’idée du blocage des appareils a souvent entraîné un refus important de la part des clients qui l’ont testé. Cependant, Netflix s’engage à trouver quelque chose qui fonctionne pour tous les utilisateurs, peu importe leur situation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox