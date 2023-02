“Massacre à la fibre optique” : quand le très haut débit est accusé de ternir le patrimoine

La fibre optique c’est bien, mais pas à n’importe quel prix pour cet habitant.

Le patrimoine mis en danger par la fibre optique ? C’est en tout cas l’inquiétude relayée par un habitant de Trouville, en Normandie, qui a repéré une nouvelle installation dédiée au réseau très-haut-débit dans sa commune.

S’il reconnaît que l’arrivée de la fibre est “une très bonne chose“, il a cependant écrit à Ouest-France pour se plaindre d’une installation qui, à son sens, ternit le patrimoine de la commune.

Il critique en effet la pose de « boîtiers de répartiteurs de fibre optique sans aucun respect pour l’architecture et la qualité des immeubles ». Le lieu du crime se trouve dans la rue George- Clémenceau où l’on peut en effet trouver un boîtier de fibre qu’à son sens, le bâtiment est “un des plus beaux immeubles de Trouville” et “considéré comme une villa remarquable“.

Crédit image : Ouest-France

Il estime que l’installation se trouvant “en plein milieu de la façade” constitue “un mépris pour l’histoire” et n’hésite pas à la qualifier de “massacre à la fibre optique“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox