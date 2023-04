Face à la 5G de Free Mobile, un collectif prend lui même les choses en main malgré le soutien de la commune

En attendant des garanties, le collectif de riverains ne “lâchera rien” et réclame l’annulation de l’installation de Free Mobile à La Valette.

Un nouveau panneau a déclenché la colère de certains habitants de cette commune du Var . Ce dernier annonçait en effet l’installation prochaine d’une antenne relais 5G et son installation 24 mars 2023 a provoqué la surprise des riverains.

Le projet concerne l’installation d’une antenne 5G de 27 mètres et soulève des inquiétudes assez récurrentes dans ces cas d’opposition. Un des habitants explique craindre des “risques pour la santé et la perte d’une valeur de nos logements avec une antenne 5G dans notre quartier. On ne laissera pas les choses se faire sans notre accord et nous devons agir dès maintenant. Nous refusons catégoriquement que cette antenne soit installée sur cette parcelle de terre, en pleine rue et à quelques mètres seulement des habitations. Ce serait un scandale !”

Le maire a entendu l’opposition des habitants et considère “la seule voie à emprunter est celle de la négociation”. Pour cause, le terrain appartient à Toulon Provence Méditerranée et si le projet doit être déplacé, il faut donc lui trouver un autre emplacement. “Le maire envisage de procéder au retrait administratif de la décision de non-opposition à la déclaration préalable qui a été délivrée à Free le 6 février dernier. Un courrier a été envoyé à Free mobile et stipule bien que la mairie n’est pas en accord non plus avec ce projet, et soutient les habitants du quartier” explique l’adjoint aux finances.

Mais pour les riverains s’opposant à l’arrivée de la 5G, il faut “aller plus loin” dans les démarches. “Rien n’indique que la Ville ira au bout des procédures et nous soutiendra coûte que coûte. Ce que nous voulons, ce sont des garanties. Nous souhaitons être certains que TPM abordera cette problématique et être assurés que cet opérateur ne viendra pas polluer notre espace visuel et environnemental avec cette antenne” assène une habitante. Un autre va plu loin en affirmant que le collectif est prêt à “engager des poursuites et faire appel à un avocat si une solution n’est pas trouvée en accord avec TPM, Free et la Ville. On ne lâchera rien tant jusqu’à l’annulation complète de ce projet. Free doit pouvoir trouver un terrain ailleurs“.

Source : Var Matin

