Les 3 nouveaux replay de BFM débarquent sur la Freebox Révolution et Delta

Les abonnés Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet peuvent à présent accéder au replay des chaînes locales de BFMTV et de la radio RMC ainsi qu’à un service baptisé “Exclus”.

Après Oqee, les trois nouveaux services de rattrapage RMC BFM Play : BFM Régions, RMC Info Talk Sport et RMC BFM « Exclus » sont à présent disponibles dans la rubrique Replay des Freebox Révolution et Delta (Player Devialet). Ce léger retard est dû à une contrainte technique, nous a fait savoir l’opérateur. Ces nouveaux entrants s’ajoutent aux replay de BFM TV, BFM Business, RMC Découverte, RMC Story et Tech&Co.

Dans le détail, le replay de BFM Régions permet de retrouver les magasines des chaînes BFM Paris, Lyon, Lille, DICI, BFM SUD, Alsace et Normandie. Dans le service de ratrtrapge RMC Info Talk Sport, figurent les émissions de la radio, à savoir Les Grandes Gueules du Sport, After Foot, Rothen s’enflamme ou encore Super Moscato Show. Enfin RMC BFM « Exclus » donne accès à de nombreux documentaires inédits et des exclusivités des chaînes RMC Découverte et RMC Story.

