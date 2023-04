Freebox : arrivée de 3 nouveaux services de replay gratuits et de nombreux contenus

Oqee s’enrichit de trois nouveaux services de rattrapage de RMC BFM Play.

Lancée en 2021, RMC BFM Play, la plateforme de VOD gratuite des chaînes RMC Découverte, RMC Story, BFMTV, BFM Business, Tech&Co et des chaînes locales BFM, est désormais au complet de manière segmentée sur Oqee et ses différents supports (Apple TV, mobiles).

Au total, trois replay font aujourd’hui leur apparition sur l’interface TV de Free uniquement pour le moment, les Freebox ne sont pas encore concernées. Le premier est RMC BFM Play : BFM Régions, de quoi retrouver en différé les magasines des chaînes BFM Paris, Lyon, Lille, DICI, BFM SUD, Alsace et Normandie.

Le second service implémenté est RMC Info Talk Sport. Comme son nom l’indique, ce replay intègre notamment les émissions phares de la radio, à savoir Les Grandes Gueules du Sport, After Foot, Rothen s’enflamme ou encore Super Moscato Show.

Le dernier replay de RMC BFM Play accessible aux abonnés Freebox s’intitule « Exclus ». Y figurent de nombreux documentaires inédits et des exclusivités des chaînes RMC Découverte et RMC Story. Ces trois nouveaux entrants s’ajoutent aux replay de BFM TV, BFM Business, RMC Découverte, RMC Story et Tech&Co

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox