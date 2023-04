Free Pro : l’ambition de démocratiser la cybersécurité dans les entreprises avec l’intelligence artificielle d’ITrust, voici sa solution

Free Pro annonce aujourd’hui avoir pris le contrôle de 55% d’iTrust pour mettre à profit le travail de cette entreprise, assez peu connue du grand public, en proposant son expertise en cybersécurité à ses clients.

Bienvenue à iTrust dans le groupe Iliad. Cette entreprise assez unique en dans l’Hexagone a en effet vu une majorité de son activité rachetée par la maison-mère de Free. Fondée en 2007, l’entreprise est forte de 650 clients et est le deuxième éditeur de logiciels de cybersécurité avec le plus de croissance depuis 5 ans. Parmi ses clients, on peut trouver des grands groupes dans des secteurs assez variés, comme Wolkswagen, Gifi, mais aussi diverses institutions publiques dont deux ministères et plusieurs hôpitaux et cliniques.

iTrust est également la solution numéro 1 chez les notaires, annonçant contribuer à la protection tant de petits cabinets que de grandes structures avec de nombreux collaborateurs. En 2022, cette société a ainsi traité 28 300 alertes près de ses clients, bloqué 21 000 menaces variées et a pu contrer 5 attaques majeures grâce à sa cellule de crise. L’entreprise compte par ailleurs environ 80 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 4.5 millions d’euros par an, avec des offres pouvant coûter de 60€/mois pour des petites entreprises à plusieurs milliers d’euros mensuels pour des grands groupes. iTrust se vante par ailleurs de proposer une offre “assez unique” en Europe avec une spécificité bien précise.

L’IA au service de la cybersécurité

Ce nouveau partenariat a permis la création de solutions Cyber XPR de cybersécurité au sein de la branche B2B d’Iliad, en proposant l’innovation développée par les équipes R&D d’ITrust. Ces offres innovantes offrent une capacité de détection des menaces unique en France et doivent être disponibles pour tous les clients Free Pro d’ici la fin de l’année, avec un lancement plus tard d’une offre dédiée aux TPE. Le tout basé sur l’intelligence artificielle.

“L’utilisation de l’intelligence artificielle est incontournable pour analyser des volumes de données massifs en temps réel et identifier des menaces en cours ou à venir. Depuis près de 10 ans, ITrust développe ses propres algorithmes pour la détection d’incidents, ainsi que des réponses automatisées pour accélérer le temps de réaction“

En effet, iTrust se démarque avec son utilisation de l’IA pour repérer des attaques dites “furtives” et réussir à repérer un logiciel malveillant en quelques heures, quand cela prend 9 mois en moyenne. Cette solution, nommée SIEM XDR réside sur l’analyse comportementale qui va agréger les données collectées pour les combiner et ainsi tenter de détecter un problème afin de proposer “une défense en profondeur” au lieu d’une solution répondant uniquement à une menace active.

Cela permet de contrer la propagation silencieuse du malware grâce à un moteur directement développé par la société mettant en corrélation des événements. Ainsi, la nouvelle offre Cyber XPR a fait de la hiérarchisation des problèmes son enjeu principal, afin de traiter les menaces critiques et l’IA doit également permettre d’apprendre au fur et à mesure pour optimiser la protection des entreprises clientes. Cette innovation a par ailleurs permis à iTrust de remporter plusieurs prix dans le domaine.

Ces outils doivent également être simples à mettre en place et bénéficient d’une automatisation très poussée. Le déploiement d’un système peut ainsi être réalisé en moins d’une semaine grâce à l’intégration simplifiée des soucres de données de l’infrastructure de l’entreprise (pare-feus, serveurs, postes de travail…). L’envoi d’alerte est lui aussi totalement automatisé avec un descriptif des actions à mener pour les équipes d’informatiques et une console permet de visualiser les menaces et leurs degré de dangerosité. De plus, des rapports générés par le scanner de vulnérabilité sont envoyés périodiquement. De quoi résoudre des soucis apportés par le relais humain en cybersécurité qui, selon le fondateur d’iTrust, représente une bonne partie des problèmes d’une entreprise dans le domaine. “Vous avez beau avoir tous les meilleurs outils, on a besoin de sous-traiter sa cybersécurité parce qu’il est difficile d’avoir des experts.” explique-t-il, relayant les inquiétudes de services informatiques qui “ne savent pas quoi faire” face aux menaces tant les solutions proposées sur le marché sont variées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox