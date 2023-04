Une nouvelle chaîne offerte sur Freebox TV ce mois-ci

Une troisième chaîne est offerte en avril sur le bouquet TV de Free.

Nous vous avons déjà annoncé que la chaîne Mangas et la chaîne Warner TV étaient offertes durant tout ce mois sur Freebox TV (et même jusqu’au 31 mai pour la seconde). Une autre chaîne vient de s’ajouter à ces deux là, avec Musuem TV, une chaîne dédiée à l’art, qui est en clair à partir de ce jour et jusqu’à la fin du mois, sur la canal 213. A noter que cette chaîne est déjà incluse pour les abonnés TV by Canal.

Museum se définit comme une chaîne de divertissement, de la découverte et de l’information pour tous ceux qui sont allés au moins une fois visiter une exposition (et qui ont aimé ça). Et ça fait un certain nombre de personnes puisque 6 Français sur 10 chaque année pour être exact. Ainsi, sur MUSEUM, il y aura donc de l’Art, rien que de l’Art, tous les Arts, à travers une grille de programme structurée autour de cases identifiées correspondant à quatre grands thèmes :

Beaux-Arts (Art Classique, Moderne, Contemporain…) parce que le visionnage quotidien de documentaires sur les maîtres de l’Histoire de l’Art élève l’esprit et cultive le bon goût. • Art Pop (Street-Art, Performances, Body Art…) parce que les nouvelles formes d’Art et leur caractère revigorant, voire iconoclaste, ont su attirer un nouveau public jusque-là réfractaire à pénétrer à l’intérieur de nos beaux musées.

Images (Photographie, Vidéo Art…) parce qu’à l’heure d’Instagram et de YouTube, tous les Français sont devenus des artistes en puissance mais gagneraient néanmoins à se pencher sur les travaux des maîtres du genre.

Archi & Design parce que même si comme le disait Richard Serra à propos de la différence entre Art et architecture, « l’art ne sert aucun but », nous considérons arbitrairement que architectes et designers ont toute leur place sur Museum.

La chaîne proposera plusieurs rendez-vous quotidiens

Chaque soir à 20h00, grâce à ART NEWS, le JT de MUSEUM, les Français sauront tout des expositions, vernissages, ventes aux enchères, festivals, foires d’Art et découvriront les artistes, musées et galeries qui font l’actualité.

Chaque soir à 20h15, grâce à ART QUIZ, le jeu artistique de MUSEUM, les Français pourront réviser leur histoire de l’Art, ce qui leur permettra de divertir et d’épater leurs amis lors de discussions enflammées au comptoir des bistrots ou de joutes verbales toutes en retenue dans le cadre de repas mondains.

Chaque soir à 20h30, grâce à SKETCHBOOK, le cours de dessin de MUSEUM délivré par Harry Boudchicha (le peintre-prof), Raphael Federici (le street artist), Marine Goodmorning (l’illustratrice) et Luca Fiore (le dessinateur d’animation), les Français deviendront des as du crayon gras.

