Antennes Huawei : Bouygues Telecom et SFR attaquent l’état et réclament plusieurs centaines de millions d’euros

Avec le bannissement d’une majeure partie des antennes fabriquées par l’équipementier chinois, SFR et Bouygues Telecom réclament à nouveau une compensation financière.

Une affaire qui date de 2019. Suite à la défiance du gouvernement Trump aux États-Unis envers les équipements Huawei, soupçonnés de servir pour de l’espionnage, la France a considérablement limité l’utilisation des sites du fabricant sur son territoire, notamment pour la 5G.

Mais la mesure a été plus loin, en obligeant les opérateurs à désinstaller les antennes déjà présentes dans certaines zones, notamment les métropoles, pour les remplacer. En tant qu’opérateurs utilisant en grande partie des équipements Huawei, SFR et Bouygues Telecom sont les plus touchés par cette mesure.

La filiale de Bouygues doit ainsi en démonter 3000 d’ici 2028, quand SFR doit en démonter 8000, c e qui engendre un coût assez important. Après avoir lutté, sans succès pour que cette réglementation ne passe pas, les opérateurs veulent désormais être dédommagés. D’après les informations de l’Informé, ils ont ainsi saisi le tribunal administratif de Paris dans cette optique. Bouygues Telecom évalue ainsi son préjudice à 82 millions d’euros et les coûts pour SFR n’ont pas été évalués.

Ce n’est pas la première fois que les opérateurs essaient de se faire remboursés, mais cette fois ils entendent s’appuyer sur une décision du Conseil d’État qui pourrait ouvrir la voie à une indemnisation.

Source : via Alloforfait

