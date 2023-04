Malfaçons dans la fibre optique : un opérateur crée un “passeport” pour garantir la qualité des raccordements

Axione annonce une nouvelle solution pour proposer des raccordements FTTH de qualité au grand public comme aux entreprises.

Une innovation déjà saluée par une partie de la filière. Après des mois de travail notamment avec InfraNum, qui regroupe 220 industriels du numérique, Axione a présenté hier son “Passeport Fibre”. Une réponse aux nombreux cas de malfaçons observés sur les réseaux de fibre optique à travers l’Hexagone.

Ce passeport est une sorte de certification se basant sur des référentiels établis en concertation avec les acteurs de la fibre optique pour “garantir un niveau de qualité et de sécurité similaire pour tous les raccordements réalisés”. De nombreux critères doivent être remplis pour obtenir ce label à savoir :

Le respect des règles de sécurité

L’attention portée à la relation client

La qualité des interventions chez le client

La mise en pratique des règles d’ingénierie

La qualité des travaux optiques

La connaissance des outils informatiques

Il est délivré à l’ensemble des sociétés de raccordement et à leurs techniciens sous la forme d’une carte officielle, portée en permanence par les techniciens certifiés lors des interventions. Pour tout manquement constaté, le technicien devra effectuer une remise à niveau adaptée et formalisée afin de récupérer son passeport. Le but est d’assurer et de contrôler le bon niveau de compétences des techniciens par rapport aux standards définis par l’ensemble de la profession (opérateurs, intégrateurs et sous-traitants). Le dispositif doit ainsi être étendu sur l’ensemble des réseaux exploités par Axione, qui propose à tous les autres opérateurs d’infrastructure et aux opérateurs commerciaux qui le souhaitent d’être associé au suivi de ce dispositif.

Infranum, particulièrement engagée dans la lutte contre les malfaçons sur le réseau FTTH, explique qu’il s’agit d’une initiative “que la fédération soutient et dont elle se réjouit car elle s’inscrit dans la continuité de ses travaux menés depuis plusieurs mois. Elle démontre la capacité de la filière à mener des actions de terrain pour améliorer les conditions de raccordements des abonnés à la fibre “. Un label bienvenue à l’heure où certaines collectivités déplorent des interventions mal réalisées, bâclées ou trop tardives et alors que l’échéance du 100% fibre en 2025 approche à grand pas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox