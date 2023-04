Free déploie une nouvelle version d’Oqee sur iOS avec plusieurs améliorations

Un nouveau bouton permet désormais de consulter l’espace de stockage disponible pour les enregistrements.

Avis aux abonnés Freebox utilisant l’application Oqee sur leur iPhone, Free déploie actuellement une nouvelle version 1.24 sur l’OS d’Apple. Plusieurs évolutions sont au programme comme l’ajout d’un bouton dans l’onglet “Enregistrements” permettant de consulter l’espace de stockage disponible. Rappelons que les abonnés peuvent enregistrer en direct ou programmer un enregistrement grâce à l’application et les retrouver sur tous leurs appareils grâce au cloud. Les abonnés Freebox Pop et Delta ont accès à 100h d’enregistrement incluses alors que les clients Freebox Révolution et Freebox mini 4K bénéficient de 10h incluses.

Dans le même temps, la navigation avec Voice Over a été améliorée dans les pages VOD. Enfin, le problème qui pouvait empêcher la lecture de certains replays avec Chromecast, a été corrigé.

Disponible en mobilité mais aussi sur Smart TV, Apple TV, appareils Android TV (à partir de la version 8), et le web pour tous les abonnés Freebox, l’application Oqee permet d’accéder jusqu’à 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses mais aussi au Replay inclus ainsi qu’à des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, et l’enregistrement. Aujourd’hui, l’application TV de l’opérateur compte 2 millions d’utilisateurs actifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox