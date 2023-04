Free Pro lance deux offres “XPR Cyber” 100% françaises axées sur la performance technologique, la simplicité et l’accessibilité

Free Pro poursuit sa stratégie de développement de son offre de services managés à l’attention des entreprises et des collectivités. Suite au lancement de la solution Cloud XPR en avril 2022, la filiale B2B d’Iliad commercialise aujourd’hui pour les grands groupes et PME ses solutions Cyber XPR avec ITrust, sa nouvelle acquisition.

Des chiffres qui tonnent le tournis et la volonté de démocratiser la cybersécurité pour toutes les entreprises. A l’heure où le nombre d’attaques cyber ne cessent d’augmenter en impactant tout aussi bien les hôpitaux et les collectivités publiques que les grandes entreprises, les PME ou les TPE, Free Pro a l’ambition de mettre à disposition de son parc de 35000 clients une solution propriétaire baptisée Cyber XPR, “une offre unique sur le marché qui allie haute performance technologique et simplicité d’usage à des tarifs accessibles et transparent, développée et opérée en France, par un acteur aux capitaux 100% français. C’est la seule offre 100% souveraine du marché”, se félicite ce 4 avril Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad.

Pour adresser le marché, Free Pro a annoncé ce matin une prise de participation majoritaire dans ITrust, société française de référence dans le domaine de la cybersécurité, laquelle su “gagner la confiance de plus de 400 clients dans le monde dont 6 sociétés du CAC 40 en France, opérant dans divers secteurs, notamment dans des domaines d’activité sensibles comme le Ministère de la Défense ou encore une cinquantaine de grands groupes hospitaliers ces 12 derniers mois. Ses équipes de R&D ont développé une plateforme de protection cyber qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour détecter les menaces au plus tôt”.

Si les offres ne manquent pas sur le marché, Iliad estime que “le marketing de la peur a pris le pas sur les exigences de pédagogie et de simplification. Résultat : de nombreuses entreprises et collectivités publiques restent très vulnérables, et sont réticentes à l’idée de numériser leurs activités, en dépit des gains qu’elle pourraient y trouver”.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, une entreprise sur deux a été ciblée par au moins une cyberattaque au cours des 12 derniers mois, c’est le risque n°1 pour leur activité. La moitié des PME ciblées par une attaque font faillite dans les 18 mois qui suivent. Et cela coûte cher, Selon Hiscox et IBM, le coût moyen d’une cyberattaques va de 19 000 euros par une PME à 4 millions d’euros pour une grande entreprise.

Avec son acquisition, Free Pro lance ainsi aujourd’hui deux offres, la première à l’attention des grands groupes et la seconde pour les PME-PMI et les collectivités. Une solution pour les TPE devrait être commercialisée d’ici la fin de l’année. “Les grandes entreprises peuvent désormais profiter, pour la 1ère fois, d’offres forfaitaires sans dépassement de consommation, comme c’est le cas avec toutes les solutions XPR de Free Pro. Pour les PME et les petites collectivités, c’est la première fois qu’une offre complète professionnelle – sans équivalent sur le marché – est proposée à moins de 100 euro”, annonce un communiqué.

Cyber XPR : la réponse aux enjeux les plus critiques des grandes entreprises

L’offre Cyber XPR à destination des grands groupes a pour objectif de répondre aux exigences des responsables informatiques et sécurité (DSI et RSSI). Complète, elle inclut “5 modules de cybersécurité SOC (Centre Opérationnel de Sécurité), SIEM (moteurs de corrélation d’évènements), Scan de vulnérabilité ( détection failles de sécurité sur tout type d’objet connecté au réseau, EDR ( détection en temps réel des malwares sur les postes de travail et les serveurs, et Services (audit d’intrusion, gestion de crise etc.), ce qui permet de couvrir jusqu’à 100% des attaques”. Cette solution se veut également souveraine, elle est donc opérée en France, les données sont hébergées dans les data centers de l’opérateur.

“De la couche logicielle au stockage des données dans nos datacenters, nous sommes les seuls à proposer une plateforme de cybersécurité 100% souveraine. ITrust a développé la seule technologie souveraine SIEM (Security Information and Event Management) UEBA (User and Entity Behavior Analytics), à même de concurrencer les solutions américaines de cybersécurité proposées par Splunk, IBM ou Microsoft”, explique Free Pro. La preuve en est, le seul SIEM aujourd’hui utilisé par les armées françaises est celui développé par ITrust. Ce module permet la détection des menaces connues et inconnues, via trois moteurs de détection et la corrélation des données par l’intelligence artificielle. Tous les outils que la société française conçoit sont par ailleurs labellisés par l’Etat.

Côté innovation, cette offre se démarque avec “3 moteurs de détection et la corrélation des données pour réduire les faux positifs et ses développements sont totalement maîtrisés sans dépendance à un éditeur tiers”. A première vue simple à mettre en oeuvre (quelques jours), Cyber XPR est entièrement managée, les experts cyber de Free Pro sont disponibles 24/7 pour prendre le relais jusqu’à la résolution des problèmes.

Cyber XPR PME

La seconde offre cyber de Free Pro apparaît comme et simple et clé-en-main pour les entreprises et les collectivités qui ne disposent pas de ressources internes dédiées en cybersécurité. Free garantit “une protection de même niveau que pour les grands comptes”, en assurant l’essentiel de la protection de PME comptant jusqu’à 100 salariés en s’appuyant sur les mêmes outils que pour les grandes entreprises. Cyber XPR “s’installe sans prérequis d’expertise en sécurité et elle est compatible avec tous les équipements et prestataires informatiques en place à un tarif très accessible : pour exemple, la protection de 5 postes pour une TPE coûte 60€/mois ; la protection de 20 postes et le déploiement d’un SOC pour une PME coûtent 400€/mois”, apprend-on.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox