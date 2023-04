Orange augmente le prix de tous ses forfaits mobiles, même chez Sosh et en enrichit certains

L’opérateur a modifié sa grille tarifaire pour l’ensemble de ses offres mobiles, avec une augmentation de la data et des prix, à l’exception de la 5G qui revient moins chère qu’avant.

Il y a du changement du côté des forfaits de l’opérateur historique. L’ensemble de ses forfaits a évolué, parfois pour un simple changement de prix mais certaines offres ont bénéficié d’un enrichissement de l’enveloppe data pour les nouveaux abonnés pour ses offres sans engagement.

L’offre la moins onéreuse comprenant 2h et 100Mo est désormais proposée à 5.99€/mois pendant un an puis 8.99€/mois, soit une hausse globale de 1€ sur chacun des tarifs par rapport aux anciens prix.

La même hausse est appliquée sur le forfait 2h et 20Go pour sa part est désormais proposé à 16.99€/mois pendant un an puis 19.99€/mois et sur l’offre proposant 10 Go et appels illimités pour 24.99€/mois pendant un an puis 27.99€/mois.

L’opérateur adopte une autre stratégie pour ses offres 5G en enrichissant l’enveloppe data. Ainsi, au lieu de 80 Go pour 17.99€/mois la première année et 29.99€/mois après, Orange propose désormais 100 Go à 16.99€/mois pendant un an puis 31.99€/mois.

L’offre la plus onéreuse de l’opérateur historique quant à elle voit son prix augmenter de 2€ par mois avec une enveloppe enrichie à 170 Go, pour 22.99€/mois puis 34.99€/mois.

Les packs comprenant un smartphone à prix avantageux contre un engagement sur 24 mois voient pour leur part leur enveloppe data augmenter le forfait 150 Go 5G à 32,99 €/mois pendant un an puis 44,99 € propose désormais 200 Go et l’offre avec 220 Go 5G à 52,99 €/mois pendant un an puis 64,99 € affiche dorénavant 240 Go.

La marque low-cost d’Orange n’est pas épargnée. Le forfait 70 Go passe de 24.99€/mois à 25.99€/mois et l’offre 100 Mo coûte désormais 5.99€/mois, soi 1€ de plus.

L’opérateur poursuit ainsi sa logique d’augmentation tarifaire pour compenser l’inflation causée par la crise actuelle. Après avoir augmenté le tarif pour la majorité de ses abonnés existants, Orange avait déjà lancé une augmentation massive de ses prix en février dernier pour les offres destinées aux nouveaux clients. Il s’agit donc de la deuxième augmentation proposée par l’opérateur en quelques mois.

Source : via iGen

