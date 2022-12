Orange annonce une hausse de tarif à venir pour ses abonnés fixe et mobile et se justifie

Des abonnés Orange commencent à recevoir un mail leur indiquant une hausse de tarif dès le mois de mars 2023, pour compenser l’augmentation des coûts de l’énergie.

En début d’année, la facture de certains abonnés Orange augmentera d’un ou deux euros. C’est en effet la teneur du mail envoyé par leur opérateur qui annonce faire face « à une augmentation importante de [ses] coûts d’exploitation, en particulier de l’énergie qui alimente [ses] réseaux mobile et internet ».

Ainsi, les tarifs des abonnements fixes et mobiles vont augmenter, avec des frais supplémentaires variant entre 1 et 2€ mensuels. Dans le cadre du forfait 2h , l’augmentation sera de 1€/mois mais pour d’autres abonnements comme une offre Open (box+mobile), la hausse sera de 2€. Une augmentation effective dès le mois de mars 2023.

L’opérateur s’explique en indiquant qu’une partie de la hausse de l’énergie n’est pas répercutée sur la facture et qu’il a ainsi limité l’augmentation à 1 ou 2€ supplémentaires. Conformément à la loi, il est également possible de changer d’offre ou de résilier sans frais dans les 4 mois suivant la notification de votre opérateur par mail. Si vous ne l’avez pas encore reçu et que vous souhaitez mettre fin à votre abonnement, il est important d’attendre la confirmation de la part de votre opérateur avant de procéder à la résiliation pour éviter les frais.

Source : Alloforfait

