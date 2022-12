Clin d’oeil : un rat vient couper la connexion de 1700 foyers avec un timing malheureux

Une attaque de grande ampleur ? Non, un simple rongeur vient perturber tout le monde dans le secteur.

Dans la commune de Courcelles-Chaussy et les environs, les habitants abonnés chez Bouygues Telecom et Orange ont eu une désagréable surprise durant le match opposant l’Argentine au Pays-Bas vendredi dernier. Une coupure de connexion internet est venu perturber le secteur durant le week-end et a été causée par… un rongeur.

Nul moyen de savoir si ce dernier protestait contre la Coupe du monde, mais une chose est sûre : il s’est attaqué à un câble de collecte à grand coup d’incisives. “Cela représente un potentiel de 1700 clients impactés” explique Anthony Parmentier, responsable de la communication chez Orange Grand Est.

La situation a pu revenir à la normale hier suite à l’intervention des techniciens d’Orange. Cependant, les dégâts causés par ce petit animal restent assez importants puisque l’opérateur a du changer 300m de câble de fibre optique. « On ne peut pas faire de soudure en plein milieu d’une section. Cela ferait perdre trop de qualité. Il faut donc changer toute la section » explique Barath Triparat, directeur du RIP Moselle Numérique.

« Il y a 160 soudures à chaque extrémité de tête de câble à effectuer. Cela représente un nombre d’heures de travail important » précise Orange. Maintenant que la connexion est revenue, reste à espérer qu’aucun rongeur ne viendra troubler la rencontre France-Maroc mercredi prochain.

L’opérateur historique explique par ailleurs que ce type de pannes liées à des rats ou des rongeurs “arrivent… Elles sont rares, mais, dans les chambres souterraines, il peut y avoir du passage“. A titre d’exemple, Univers Freebox a également été victime d’un rongeur un peu trop curieux qui a rongé le câble de fibre optique… une semaine après notre raccordement.

Source: le Républicain Lorrain

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox