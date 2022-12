RED by SFR propose un forfait 160 Go avec la possibilité d’avoir la 5G

La marque Red by SFR propose un forfait sans engagement offrant 160Go d’enveloppe data. Il est disponible en 4G mais l’option 5G est également disponible.

La marque low cost de l’opérateur SFR commercialise un forfait avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 160 Go de data depuis la France métropolitaine. Pour les voyageurs, une enveloppe de 20 Go en roaming depuis l’Union européenne et les DOM est incluse. Une option permettant de bénéficier de 30 Go de data en roaming depuis l’UE/DOM ainsi qu’aux Etats-Unis et Canada est disponible pour 5 euros en plus sur la facture mensuelle.

Commercialisé sans engagement ce forfait est facturé 16 euros par mois avec la connectivité 4G. Pour ceux qui serait intéressé par la 5G il faudra débourser 3 euros supplémentaires amenant le prix mensuel du forfait à 19 euros par mois. A noter qu’un smartphone compatible est requis pour en profiter.

A la commande, la carte SIM triple découpe ou l’eSIM sera facturée 10 euros.

Et chez les autres opérateurs ?

Du côté de B&You, à prix égal, la marque de Bouygues Telecom propose un forfait sans engagement offrant une enveloppe data de 200 Go avec 25 Go de data en roaming utilisables en Europe / DOM / USA / Canada / Suisse. Avec évidemment les appels & SMS/MMS illimités. Pour la même enveloppe data en 5G chez Red by SFR il faudra débourser 23 euros par mois.

Du côté de Free Mobile, le forfait au prix historique de 19,99 euros par mois sans engagement offre quant à lui 210 Go d’internet mobile avec appels, SMS/MMS en illimités en France Métropolitaine. Côté roaming vous pourrez bénéficier de 25 Go d’internet mobile dans plus de 70 destinations à travers le monde. Pour l’Europe, DOM, Canada, Australie, Israël, USA, Afrique du Sud entre autres, profitez des appels, SMS et MMS en illimités en plus des 25 Go d’enveloppes data.

