Apple annonce le lancement de SOS d’urgence par satellite en France

Annoncée comme l’une des grandes nouveautés de la dernière gamme d’iPhone, la fonctionnalité était jusque là uniquement disponible aux États-Unis.

Un service qui peut vous sauver la vie. SOS d’urgence par satellite arrive dès aujourd’hui en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni annonce la firme de Cupertino. La fonctionnalité est intégrée uniquement aux iPhone 14 (peu importe le modèle) et le service est lui gratuit pendant deux ans à compter de la date d’activation d’un nouvel appareil. Pour fonctionner, il faut forcément que votre appareil tourne sous iOS 16.1 ou version ultérieure.

Concrètement, cette fonctionnalité tire profit du réseau satellite et permet d’envoyer un message aux services d’urgence en l’absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi. De plus, les utilisateurs souhaitant rassurer leurs proches lorsqu’ils se trouvent dans une zone non couverte par le réseau cellulaire ou Wi-Fi peuvent désormais utiliser l’app Localiser pour partager leur position par satellite.

SOS d’urgence par satellite s’appuie sur les fonctionnalités clés existantes de l’iPhone, comme Appel d’urgence, Fiche médicale, les contacts d’urgence et le partage de position dans Localiser, offrant la possibilité de se connecter à un satellite pour partager des informations critiques avec les services d’urgence et les proches. Ce service met les utilisateurs en relation avec des centres relais où travaillent des spécialistes des urgences formés par Apple qui préviendront les centres d’appels d’urgence, ou autres services d’assistance, afin de leur fournir l’aide dont ils ont besoin.

Plus concrètement, l’iPhone permet déjà aux personnes ayant besoin d’assistance d’appeler les services d’urgence même si elles ne sont pas en mesures de composer le 112, simplement en maintenant le bouton latéral et l’un de deux boutons de volume enfoncés ou cinq fois rapidement sur le bouton latéral. Cependant, ce service va permettre, dans le cas où aucun réseau cellulaire ou WiFi n’est disponible, d’afficher une interface simple lui permettant de contacter les secours via une connexion par satellite. L’écran affiche alors quelques questions essentielles dont les réponses sont transmises aux secours en complément du message initial, pour les aider à rapidement évaluer la situation et le localiser. “Apple a collaboré étroitement avec des experts afin de mettre au point des questions et des protocoles standards visant à identifier les raisons les plus fréquentes de contacter les services d’urgence” explique le géant américain.

Une fois le questionnaire complété, l’interface intuitive indique à l’utilisateur comment orienter son iPhone pour se connecter à un satellite et envoyer son message initial. Ce dernier comporte les réponses aux questions qui lui ont été posées, sa position et son altitude, le niveau de batterie de son iPhone et sa Fiche médicale, si celle-ci a été configurée au préalable. Le questionnaire et les messages de suivi sont directement transmis par satellite à des centres relais où travaillent des spécialistes formés par Apple qui préviendront les secours pour lui. Une retranscription peut également être partagée avec les contacts d’urgence de l’utilisateur, afin de les tenir informés. A noter également, qu’une fois iOS 16.2 déployée, les utilisateurs qui appellent leur service d’urgence local seront automatiquement redirigés vers le 112.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox