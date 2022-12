Free commence à lancer ses offres fibre sur un nouveau réseau de SFR

Le réseau public Corsica Fibra opéré par Xp Fibre de SFR commence à accueillir les offres fibre de Free dans plusieurs communes.

Prévu dans le calendrier de déploiement commercial de Free en 2022, le lancement des offres fibre de l’opérateur débute en Corse sur le réseau d’initiative publique Corsica Fibra.

Selon l’outil d’éligibilité d’Ariase, des pré-ouvertures ont été constatées dans plusieurs communes comme par exemple à Cervione, Poggio Mezzana, Vescovato, Lucciana, Borgo, et Poggio d’Oletta. Plusieurs remontées d’abonnés via la carte fibre de Free, font également état de foyers éligibles à Sant’Andréa-di-Cotone, Santa-Maria-Poggio ou encore Santa-Lucia-di-Moriani.

Exploité et géré par Xp Fibre de SFR, ce réseau d’initiative publique a pour objectif de déployer 170 000 lignes FTTH en dehors de la Communauté d’Agglomération de Bastia, la commune de Biguglia, et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien. A l’heure actuelle, 117 784 prises sont construites. Pas moins de 74 NRO, 425 PM et 500 000 kilomètres de fibre optique seront nécessaires.

En Corse, la fibre Free dessert actuellement 100% des logements déployés en zone privée soit 80 000 foyers. Une seule boutique Free y est présente à Ajaccio.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox