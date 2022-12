Bouygues Telecom s’inspire du forfait “Série Free” de Free Mobile, mais avec de la 5G en plus

Bouygues Telecom lance une nouvelle “série spéciale 5G” B&You incluant 100 Go à 14,99€/mois pendant 6 mois. Les abonnés basculeront ensuite vers l’offre supérieure. Une formule qui n’est pas s’en rappeler celle de Free Mobile.

A l’occasion des fêtes de Noël, B&You dégaine un forfait particulier. Cette “Série spéciale” comprend la 5G, 100 Go de data en France métropolitaine dont 25 Go/mois utilisables en Europe/DOM, au prix de 14,99€/mois. Sa particularité réside dans le fait que les abonnés en profiteront seulement pendant 6 mois avant de basculer vers l’offre 200 Go à 19,99€/mois de l’opérateur. Cette formule s’apparente clairement à celle de Free Mobile. L’opérateur propose lui une offre “Série Free” 110 Go à 14,99€/mois pendant un an avant de passer au forfait premium 210 Go à 19,99€/mois.

Côté stratégie, Bouygues Telecom semble chercher à s’aligner sur Free Mobile qui recrute plus d’abonnés mobile que lui depuis le début de l’année, et ce à chaque trimestre. Cette offre B&You se démarque toutefois avec plus de données en roaming tout en incluant son application B.TV donnant accès à 70 chaînes.

