Un abonné propose gratuitement un système pour coller sa Freebox Delta au mur

Certains abonnés Freebox n’hésitent pas à trouver leurs propres solutions pour optimiser leur espace avec leur Freebox.

Avec la possibilité d’imprimer en 3D, les Freenautes ne manquent pas d’astuces pour installer au mieux leurs Freebox. Si certains choisissent de le vendre, d’autres mettent à disposition les fichiers pour que n’importe quel abonné équipé d’une imprimante puisse plaquer son Server Freebox Delta et les Free Plugs contre un mur. De quoi gagner de l’espace et ravir les fans de câble-management.

Les plans ont ainsi été partagés sur le groupe Facebook Freebox Delta et ont tout deux été conçus par un même abonné à la box haut de gamme de Free. Il s’agit ici de ses premières créations. L’une d’entre elles permet ainsi de ranger son serveur dans un compartiment vissé au mur. Ce dernier n’est pas trop imposant, ce qui éviterait par exemple de recouvrir la box et ainsi de perturber le WiFi. Si le serveur ne convient pas à votre décoration intérieure, pourquoi ne pas le fixer dans un endroit moins visible ? Il est cependant plus sage de ne pas l’enfermer si vous souhaitez bénéficier d’un bon réseau sans fil, comme ici la fixation étant placée sous un escalier. De plus, la petite taille du support permettra également de continuer à accéder aux fils reliés à votre box sans problème, comme on peut le voir sur l’image ci dessous. Le lien pour télécharger le fichier nécessaire à l’impression du support se trouve ici. L’accès est gratuit mais vous avez également l’opportunité de verser un pourboire au créateur.

Quid des Freeplugs de la Freebox, assez imposants ? Un autre support a également été réalisé pour y ranger le boîtier et ainsi le fixer au mur. Un design simple qui permet de toujours avoir une vision sur la LED informant du bon fonctionnement de l’appareil, tout en laissant passer la prise d’alimentation. Vous pouvez ainsi visser ce support simplement puis y glisser le boîtier Freeplug, pour éviter de le voir traîner par terre. Pour télécharger le fichier d’impression, cliquez sur ce lien.

Il ne s’agit pas des premières créations sur imprimante 3D pour les abonnés Freebox. Un kit complet a déjà été proposé pour la Freebox Pop et un autre abonné a pour sa part designé et vends une alternative au meuble TV pour le player Devialet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox