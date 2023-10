Free Mobile change le booster de son forfait 2€ et réduit fortement la data incluse

Le booster Free Mobile passe de 5 Go à 1 Go, toujours au prix de 2,99€/mois.

Après avoir lancer un booster 5Go très alléchant fin mai sur son forfait à 2€, Free Mobile revient à une formule plus classique, soit 1 Go avec les appels illimités, toujours au même prix, soit 2,99€/mois.

Dans un marché concurrentiel et à l’heure où ses rivaux ont augmenté leurs prix sous couvert de l’inflation, Free Mobile a bloqué ses prix sur son forfait 2€ et 19,99€/mois jusqu’en 2027 mais rien ne l’enlève de revoir l’option payante sur son petit forfait pour ceux qui souhaitent en profiter.

“Besoin de plus avec votre Forfait 2€ ? Nouveau ! En choisissant l’option Booster 1 Go à 2,99€/mois, vous profitez en France métropolitaine de 1 Go par mois au lieu de 50 Mo (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités au lieu de 2h par mois en Europe et DOM”, annonce ce 12 octobre l’opérateur. En roaming l’enveloppe passe aussi à1 Go par mois en Europe et DOM contre 6 Go précédemment. Pas moins de 10€ de frais d’activation seront facturés aux abonnés actuels.

Les nouveaux abonnés et les actuels désireux d’opter pour cette formule payeront toujours au total 4,99€/mois. Les abonnés Freebox en profiteront au tarif prix de 2,99€. Ceux qui en profiter de l’option à 5 go la conservent, aucun changement en sera opéré.

Début janvier 2023, l’opérateur avait déçu en proposant déjà un booster 1 Go et les appels illimités pour4,99€/mois supplémentaires. Au total, le forfait revenait alors à 6,99€/mois.

