Après Orange, SFR augmente le prix de ses box et forfaits mobile en amputant fortement la période de promotion

La période promotionelle passe à 6 mois au lieu de 12 mois sur toutes les offres fixe et mobile de SFR. La box fibre de Red by SFR est également concernée.

C’est la toute nouvelle politique commerciale des opérateurs, et cela ne va pas plaire aux consommateurs français. Après avoir revu à la hausse leur prix en 2023 sous couvert de l’inflation, Orange, SFR et Bouygues Telecom passe à la vitesse supérieure en divisant par deux la période promotionnelle pour leurs nouveaux abonnés.

Orange a iniité la tendance la semaine dernière en réduisant à six au lieu de 12 mois la période de promotion proposée à ses nouveaux abonnés Livebox, Boîte Sosh fibre et à ses nouveaux clients à un forfaits mobile. De quoi augmenter sensiblement ses revenus la première année que ce soit sur ses offres avec ou sans engagement. Bouygues Telecom a très vite emboîté le pas à son concurrent sur certains forfaits mobile uniquement pour le moment, ses Bbox affichent toujours une promotion pendant 12 mois.

Ce 10 octobre, SFR entre dans la danse également. Dans le rouge avec la perte de 276 000 abonnés en seulement 6 mois et une dette importante à réduire, l’opérateur au carré rouge imite Orange en divisant par deux la période de promotion sur toutes ses offres box fibre et ADSL et sur l’intégralité de ses forfaits mobile. La box internet low cost de Red by SFR n’est pas en reste également, elle est désormais proposée à 19,99€/mois pendant 6 mois au lieu de 12 mois jusqu’à présent, puis à 29,99€/mois.

Pour l’heure, Free ne s’aligne pas sur cette nouvelle politique commerciale de ses rivaux. L’opérateur de Xavier Niel a pendant très longtemps fait le choix d’un tarif fixe sur ses offres Freebox avant d’appliquer en 2018 une promotion la première année avec un engagement pour enrayer une perte d’abonnés soudaine sur le segment. Sur le mobile, Free n’a jamais appliqué de promotion sur ses offres historiques à 2€ et 19,99€ directement sur son site internet.

