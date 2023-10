Les promos sur certains forfaits Bouygues Telecom durent désormais deux fois moins longtemps

Bouygues Telecom a modifié sa politique d’offres promotionnelles pour certaines offres avec engagement : les nouveaux abonnés ne bénéficient d’un tarif préférentiel que durant 6 mois.

Une promo moins longue pour un forfait avec engagement. Orange s’est mis hier à proposer des tarifs préférentiels sur une durée de six mois sur l’ensemble de ses offres, mais il n’est pas le seul à avoir eu cette idée. Sur certains forfaits 5G Bouygues Telecom, avec engagement, le temps durant lequel le forfait est à un prix réduit est désormais coupé en deux.

C’est le cas ainsi sur les offres 130 Go et 240 Go. Le premier est proposé au prix mensuel de 28.99€/mois pendant six mois puis 41.99€/mois. Le tarif de la formule la plus riche est quant à lui affiché à 54.99€ pendant six mois, puis 69.99€/mois. Ces deux forfaits sont cependant proposés avec un engagement de 12 mois, donc impossible de changer facilement de formule une fois la période promotionnelle passée.

Ce changement s’applique par ailleurs également pour les abonnés Bbox bénéficiant d’un avantage en liant leur compte mobile, ou aux abonnés achetant un smartphone avec leur forfait, avec cette fois un engagement de 24 mois.

Ce changement de politique sur des forfaits déjà onéreux a clairement un avantage financier pour l’opérateur. Si le tarif promotionnel de la première offre durait 12 mois, l’abonné paierait 347.88 à l’année, contre 425.88€ maintenant. Les offres B&You ne sont cependant pas concernées, puisqu’elles bénéficient d’un tarif fixe dès la souscription.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox