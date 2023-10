L’info en vidéo : la nouvelle génération de Freebox sera sous le sapin, les offres vont être chamboulées

Le fondateur de Free, Xavier Niel, a annoncé le 30 septembre la commercialisation de la nouvelle Freebox V9 d’ici la fin de l’année. Elle pousse la Freebox Delta vers la sortie. Son prix sera similaire. Pour ceux qui auraient manqué cette information, cette vidéo est faite pour vous.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir Twitter, TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons l’annonce de Xavier Niel lors de la journée des communautés Free le 30 septembre dernier. Une nouvelle Freebox est en production, son lancement est prévu d’ici la fin de l’année sans qu’aucune date précise n’ai été révélée. Cette nouvelle génération mettra fin à la Freebox Delta. Le duo serveur et player sera toujours de la partie. L’accent sera mis sur la connectivité et les contenus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox