Orange cherche à relancer la machine à gagner des abonnés avec un nouveau forfait mobile incluant Netflix

Orange lance une nouvelle opération séduction en proposant 120 Go de 5G pour moins de 20€ dans une série spéciale.

Jusqu’au 15 novembre prochain, l’opérateur historique propose une offre mobile qui peut vous intéresser, permettant de bénéficier de 120 Go en 5G, des appels et SMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France, pour 19.99€/mois.

Ce forfait mobile est lancé alors que l’opérateur a revu sa gamme d’offres, notamment en réduisant la période promotionnelle à six mois, contre un an auparavant, sur les Livebox et les abonnements mobiles. Cependant, pour cette série spéciale, l’opérateur souligne que le prix du forfait “n’est pas près de bouger”. De quoi s’assurer donc de payer la même somme tous les mois.

L’offre reste assez onéreuse par rapport à la concurrence, mais présente l’avantage d’offrir six mois d’abonnement à Netflix Standard avec pub. Une fois la période promotionnelle passée, il faudra cependant payer 5.99€/mois ou se désabonner de Netflix. Une proposition qui reste intéressante puisqu’elle est moins chère que le forfait 5G de Sosh proposant 140 Go pour 20.99€/mois, pour le même réseau d’Orange. L’offre est par ailleurs compatible avec l’avantage Open pour les abonnés Livebox, qui peuvent ainsi économiser 5€ sur leur offre, la rendant plus attractive encore.

Avec un forfait plus attractif, l’opérateur cherche à séduire davantage d’abonnés pour le dernier trimestre de l’année. Le début de 2023 a en été marqué par des performances assez faibles en termes de recrutement sur le mobile pour Orange, avec seulement 3000 ventes nettes au premier trimestre et 23000 sur la période suivante, contre 128 000 chez Free et 82 000 chez Bouygues Telecom sur le second exercice de l’année.

D’un point de vue financier, en France, l’opérateur historique n’a pas particulièrement performé non plus avec une croissance à -1.3% sur le dernier trimestre. Dans ce contexte, la réduction de la période promotionnelle sur l’ensemble de ses offres et la hausse de prix des Livebox Up et Max pourrait viser à renflouer les caisses.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox