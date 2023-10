Les opérateurs boostent leurs forfaits en data mais leurs abonnés consomment en moyenne 15,4 Go par mois

Une meilleure connectivité, des smartphones plus rapides et des usages en progression constante, les Français consomment aujourd’hui près de 2 Go de plus par mois que l’année dernière.

A l’heure où les opérateurs continuent de parfaire le maillage de leur réseau 4G et déploient la 5G, leurs abonnés dévorent plus de données chaque mois.“Le trafic par client actif 4G s’élève à 15,4 Go par mois, soit une hausse 1,8 Go en un an et par abonné”, a annoncé l’Arcep le 5 octobre dans son observatoire des marchés télécoms au 2ème trimestre 2023.

Aujourd’hui, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom proposent des offres oscillant généralement entre 1 Go et 250 Go. Malgré cette diversité, la majorité des forfaits sont très largement boostés en data avec une enveloppe proche ou supérieure à 100 Go pour une dizaine d’euros parfois, c’est le cas chez Red by SFR, B&You, Sosh et Free Mobile. Plus minoritaires, quelques offres intègrent 20 ou 40 Go de données, lesquelles semblent tout à fait adaptées aux usages de nombreux utilisateurs. La consommation moyenne des Français peut alors paraître assez faible en comparaison des offres commercialisées propsoées depuis plusieurs années.

La croissance de la consommation de données sur les réseaux mobiles reste donc soutenue en 2023, en hausse de 23 % en un an, mais elle reste inférieure à celle observée en 2022 (+31%). “Le trafic de data mobile, que cela soit pour envoyer ou recevoir des fichiers, regarder des vidéos, etc. s’élève à 3,2 exaoctets ce trimestre”, précise le régulateur.

Depuis l’étranger, l’usage de données progresse depuis deux ans (+ 34 % en un an ce trimestre après + 61 % en moyenne sur l’année 2022). Elle s’élève à 77 000 téraoctets, soit près de trois fois plus que le niveau observé en 2019. La consommation de données des clients des opérateurs étrangers lors de leurs séjours en France s’accroît de 52 % en un an, et atteint 92 000 téraoctets.

La consommation vocale moyenne s’élève à 3h29 par mois au deuxième trimestre 2023. “Sur 49,5 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 5,7 % l’ont été en voix sur Wi-Fi, un service disponible chez les opérateurs depuis plus de deux ans, utilisé pour améliorer la couverture téléphonique mobile au sein des bâtiments”, indique l’Arcep. La croissance de la consommation vocale en voix sur Wi-Fi s’élève à 24 % tandis que la consommation vocale totale depuis les terminaux mobiles se contracte de – 2 % en un an.

Enfin, l’usage de SMS continue de diminuer avec une consommation moyenne abonné de 107 SMS par mois, soit une baisse 13 SMS par mois en un an.

