Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Deux ambiances très opposées pour la sélection de cette semaine sur Prime Gaming, mais toujours une promesse d’aventure.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois de septembre, deux titres vous sont proposés. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop.

Vous pouvez ainsi essayer Grunnd, une aventure point-and-click entièrement artisanale dans laquelle vous voyagez dans une ville ordinaire… à première vue. Petit à petit, l’endroit révèle sa nature surréaliste et tordue : des dieux, des ambitions et un ordre secrets. Une fusion entre enquête et science-fiction où vos choix comptent.



Pour accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Pour en savoir plus, suivez notre tutoriel dédié.

Dans GhostWire : Tokyo, explorez une vision unique de la capitale nippone, déformée par une présence surnaturelle. De ses paysages urbains ultramodernes à ses temples traditionnels en passant par ses petites ruelles étroites, découvrez une ville au charme envoûtant et envahie de Yokai, des esprits vengeurs rôdant à chaque recoin de la mégalopole japonaise. Apprenez à maîtriser un large éventail de pouvoirs élémentaires évolutifs et de capacités de chasseur de fantômes pour combattre la menace surnaturelle. Servez-vous de vos compétences paranormales pour atteindre les sommets des différents buildings de Tokyo et plongez au cœur de ses rues pour découvrir de nouvelles missions ou prendre vos adversaires par surprise.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Quake et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

