Orange, Free, SFR et Bouygues franchissent la barre des 10 millions d’abonnés 5G

Une augmentation de 900% en 2 ans.

Le nombre de forfaits actifs sur les réseaux 5G continue d’augmenter au rythme d’environ un million par trimestre depuis son lancement commercial il y a moins de 3 ans. Au cours du deuxième trimestre 2023, l’Arcep annonce aujourd’hui avoir dénombré 10,4 millions d’abonnés 5G en France : “La proportion d’utilisateurs s’élève ainsi à 13 % du nombre total de cartes SIM en service, soit + 7 points en un an”, précise-t-elle.

L’adoption de l’a 5e génération de téléphonie se poursuit donc dans l’ Hexagone, au fil du déploiement des réseaux et du renouvellement des terminaux chez les foyers français. A titre d’exemple, 3 smartphones sur 4 écoulés par Free Mobile sont compatibles 5G. Les utilisateurs des réseaux 5G étaient moins d’un million au deuxième trimestre 2021 .

Côté 4G, le nombre d’abonnés s’élève à 70 millions au deuxième trimestre 2023, soit 85 % du nombre total de cartes SIM. “La croissance des usagers 4G connaît un léger ralentissement depuis le quatrième trimestre 2022. Elle s’élève à 5 % en un an ce trimestre (+ 3,1 millions) après près de deux années autour de + 10 %”, précise l’Arcep.

Au total, le nombre de cartes SIM en service atteint à 82,7 millions au 30 juin 2023, soit 1,2 million de plus en un an. La croissance annuelle du nombre de forfaits ralentit depuis le quatrième trimestre 2022 alors les de cartes prépayées au nombre de 7,4 millions diminuent presque continûment depuis plus de 10 ans

