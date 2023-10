La facture des abonnés à une offre internet augmente fortement en France

Le constat est sans appel pour régulateur des télécoms, les foyers disposant d’une offre internet en France paient en moyenne 1,2€ plus cher leur abonnement mensuel depuis 1 an.

“La facture moyenne des abonnés a augmenté de 1,2 € en un an pour s’élever à 34,5 euros HT par mois, en raison des hausses tarifaires survenues sur le marché”, c’est l’un des grands enseignements de l’observatoire des marchés télécoms de l’Arcep au 2ème trimestre 2023. Entre fin mars et fin juin 2023, l’augmentation est même de 40 centimes. Au total, la hausse annuelle s’élève de 3,9%, en deçà du taux de l’inflation se maintenant à 4,9%. Plusieurs raisons expliquent cela, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont tous augmenté cette année le prix de leurs abonnements sous couvert du contexte inflationniste et de coûts d’exploitation plus élevés. Les promotions sur les offres d’entrée de gamme sont également moins importantes alors que des offres dites d’appel ont disparu du marché comme la Freebox mini 4K chez Free. Et cette tendance pourrait se poursuivre puisque Orange vient de réduire de moitié la période promotionnelle, soit de 12 mois à 6 mois, sur ses offres Fibre et ADSL.

“En recul depuis plus de dix ans, la croissance du revenu des services fixes s’est élevée à environ + 0,5% en 2020 et 2021. Il est à nouveau en croissance depuis le début de l’année 2023, et à un rythme inégalé de + 2,0 % ce trimestre. Cette tendance s’explique par la hausse de deux points de la croissance du revenu issu de la vente des abonnements internet à haut et très haut débit (+ 4,5 % ce trimestre)”, précise le régulateur.

Sur le mobile, « la facture mensuelle moyenne par carte SIM, en légère progression depuis le premier trimestre 2021, s’élève à 15 euros hors taxe au deuxième trimestre 2023, contre 14,80 euros un an auparavant » , rélève également le gendarme des télécoms. Le revenu des services mobiles, porté uniquement par le segment des forfaits, a augmenté 2,7 % ce trimestre et poursuit sa progression. En revanche, le revenu issu de la vente de terminaux mobiles par les opérateurs se stabilise et s’élève à 740 millions d’euros HT ce trimestre. Au total, le revenu des opérateurs sur le marché de détail augmente depuis près de trois ans. Il s’élève à 9,1 milliards d’euros HT.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox