Scalway, filiale d’Iliad, détaille l’offre de son supercalculateur dédié à l’Intelligence Artificielle

La filiale cloud d’Iliad vient de détailler sa gamme complète d’offres d’intelligence artificielle, avec entre autre son supercalculateur dédié à l’IA, nommé Nabuchodonosor.

Suite à l’annonce du Groupe Iliad du 26 septembre dernier d’investir 200 M€ dans l’Intelligence Artificielle, Scaleway, filiale du Groupe Iliad, a détaillé aujourd’hui son offre autour de son supercalculateur dédié à l’IA, Nabuchodonosor 2023 Supercalculateur d’IA, un nouveau système basé sur l’infrastructure NVIDIA DGX H100.

Empruntant son nom à la dimension exceptionnelle des bouteilles de champagne, le Nabuchodonosor, « Nabu » en abrégé – est un supercalculateur d’IA NVIDIA DGX SuperPOD. Disponible dès maintenant, il incarne l’excellence et l’innovation que l’intelligence artificielle apporte à la société. Nabu est équipé de 127 systèmes NVIDIA DGX H100 contenant 1016 GPU NVIDIA H100 Tensor Core, ainsi que de la technologie NVIDIA NVLink, de la plate-forme de mise en réseau NVIDIA Quantum-2 InfiniBand, et du logiciel NVIDIA AI Enterprise pour une Intelligence Artificielle sécurisée, stable et prise en charge en production.

Ce supercalculateur IA est installé dans DC5, le data center du Groupe Iliad situé en banlieue parisienne. C’est l’un des data centers les plus efficaces d’Europe sur le plan énergétique. Il consomme 30 à 40 % moins d’électricité que les data centers traditionnels et utilise 9 à 10 fois moins d’eau grâce à son processus de refroidissement adiabatique, associé au refroidissement des serveurs par l’air extérieur.

Avec le lancement de l’offre des supercalculateurs d’IA et la disponibilité immédiate de Nabu, Scaleway permet aux entreprises européennes d’innover grâce à l’intelligence artificielle. L’entreprise lance également aujourd’hui Jeroboam, une variante plus petite mais puissante du supercalculateur d’IA équipé de 16 GPU NVIDIA H100.

Scaleway propose maintenant une gamme complète d’offres d’intelligence artificielle, qui doit permettre à sa maison mère Iliad d’être le leader de la révolution de l’IA en Europe. Cette gamme se compose :

Des supercalculateurs IA : notamment le fleuron des supercalculateurs, Nabuchodonosor, avec ses systèmes NVIDIA DGX H100. Les supercalculateurs IA sont équipés du logiciel NVIDIA AI Enterprise, le système d’exploitation de la plate-forme IA de NVIDIA.

Des instances GPU : les Instances GPU NVIDIA H100 PCIe idéales pour les start-ups émergentes à la recherche de puissance de calcul robuste.

Des solutions de stockage : des options de stockage de données résilients adaptés aux charges de travail de l’intelligence artificielle.

SLURM et Kubernetes : les solutions SLURM et K8S évolutives, efficaces et flexibles pour l’orchestration et la gestion en intelligence artificielle.

Un écosystème Cloud complet : un matériel et des logiciels de pointe réunis pour soutenir tous les aspects des projets en intelligence artificielle.

