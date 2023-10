iPhone 12 : la correction du problème d’ondes prévue pour le 10 octobre

La mise à jour est pourtant validée par l’ANFR mais met du temps à arriver, regrette le ministre du numérique Jean-Noël Barrot.

Alors que la commercialisation de l’iPhone 12 est suspendue en France, Apple ne se précipite pas pour mettre le téléphone à jour en termes d’émission d’ondes radio.

Le coeur du problème résidait dans un dépassement des ondes émises par l’iPhone 12 par rapport aux normes françaises. Un problème qui peut être observé chez d’autres fabricants lors des études menées par l’ANFR et qui peut généralement être résolu d’une simple mise à jour logicielle, comme c’est le cas ici. Si Jean-Noël Barrot se félicite d’avoir obtenu gain de cause auprès d’Apple pour qu’il respecte les règles en place en France, il “regrette” qu’elle “ne soit pas disponible plus tôt”. Il affirme cependant qu’elle sera lancée le 10 octobre.

Source : Le Figaro

