Totalement Fibrés : on débat sur la nouvelle Freebox V9, Free fait des révélations…

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur toutes les déclarations de Free et Xavier Niel durant la journée des Communautés, avec nos impressions sur ce que pourrait être la prochaine Freebox V9. Dans le Free Fight de la semaine, nous abordons la question du modèle de tarifs pour les offres fixe. Vous pourrez aussi retrouver vos rubriques préférées comme le Up and Down et le chiffre de la semaine.



