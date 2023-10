L’info en vidéo : la perte de connexion sur les Freebox, c’est bientôt fini

C’est l’une des annonces les plus importantes de la Journée des communautés Free 2023. En cas de panne fixe, le boîtier 4G de secours de l’opérateur va être déployé plus largement auprès des abonnés. Il ne sera plus obligatoire d’être éligible à l’assistance de proximité Free Proxi. Pour les retardataires et les novices, on vous explique tout en vidéo.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir Twitter, TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur une annonce de Xavier Niel lors de la journée des communautés Free le 30 septembre dernier. Le nouveau backup 4G de Free sera déployé plus largement d’ici la fin de l’année. Ainsi, même si vous n’êtes pas encore sur une zone couverte par un Free Proxi, l’opérateur vous proposera cette solution en cas de perte de connexion. Ce sera donc l’ensemble des abonnés qui pourra en bénéficier en passant par le SAV. A l’avenir, ce boîtier qui permet de basculer sur le réseau 4G en cas de problème sur votre ligne fixe devrait être disponible directement dans la boutique Freebox de l’espace abonné. De quoi anticiper un éventuel problème et sécuriser sa connexion.

